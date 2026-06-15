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Erdoğan'dan açıklama: ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum

Erdoğan'dan açıklama: ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum

15.06.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan'dan açıklama: ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum

AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına ilişkin 'memnuniyetini" dile getirdi. Erdoğan, "Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum.

Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #İran

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