Erdoğan'dan, Akın Gürlek'e: 'Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun'

14.02.2026 10:42:00
Haber Merkezi
AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sözleri dikkat çekti. İktidara yakın gazetenin haberine göre Erdoğan, Gürlek’e “Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun” dedi.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek geçen günlerde AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı ve kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Gürlek'in toplantı öncesi ilginç bir diyalog yaşadığı öğrenildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni katılan bakanlara ve Akın Gürlek'e yönelik sözleri dikkat çekti.

Toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e katılımcılar tarafından yöneltilen bir soru üzerine Erdoğan’ın, “Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"DERSİNE ÇALIŞMIŞ"

Habere göre, Gürlek’in soruya verdiği yanıtın ardından Erdoğan’ın “Dersine çalışmış” yorumunda bulunduğu ve bu sözlerin salondakiler tarafından alkışlandığı ifade edildi.

