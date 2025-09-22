Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine ilk yorum: 'Doğrusu tam takip edemedim'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TAM TAKİP EDEMEDİM, HAYIRLISI OLSUN İNŞALLAH"

Erdoğan TRT muhabirinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisine ilişkin sorusuna "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" yanıtını verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullanmıştı.