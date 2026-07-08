Erdoğan'dan 'F-35' ve 'S-400' sorusuna yanıt: 'Bizi izlemeye devam edin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Donald Trump'ın zirveye katılımında Türkiye'nin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu söylediğini hatırlatırken, Donald Trump'a teşekkürlerini iletti.

NATO'nun güney kanadının güvenliğinin uzun yıllar boyunca Türkiye'ye emanet edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu görevi hakkaniyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS VE NETANYAHU'YA: 'HER İKİ AÇIKLAMANIN DA BENİM DÜNYAMDA YERİ YOK'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 tedarikine ilişkin açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Miçotakis böyle bir yanlışa düşmemeliydi. Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına, "Niçin bunları aldın veya neden bunları alıyorsun?" diye bir düşünce sardettik mi? Hayır, halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında tabi alma hakkına da sahiptir. Tabi bizler de bunların görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleri ile yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz." dedi.

S-400 SORUSUNA CEVAP: 'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CAATSA yaptırımları ve F-35 tedariki bağlamında S-400'lerin geleceğinin ne olacağına ilişkin sorulan soruya ise "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını verdi.

Türkiye'nin geliştirmekte olduğu Çelik Kubbe hava savunma sistemine dair sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var" diye yanıt verdi.