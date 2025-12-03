Erdoğan'dan kürsüde 'Barzani' tepkisi, Özgür Özel'e 'cellat' yanıtı: 'Cesareti varsa...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 26 ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk kardeşimiz emaneti sahibine teslim etti. Cemal kardeşimizi hep nezaketi çalışkanlığı ve hayırla yad edeceğiz. Ailesine baş sağlığı diliyorum.

"ENFLASYON" MESAJI

* Ekonomide yılın üçüncü çeyrek verileri açıklanmaya başladı. Yılın ilk 9 ayına dair turizm verileri paylaşılmıştı. Buna göre ilk 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk üç çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık. Böylece tüm zamanların üç çeyrek rekorunu kırmıştık. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3'üncü çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk. G20 ülkeleri arasında da 5. sırada yer aldı. Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Enflasyonda umutlarımız arttı.

"KİRA ENFLASYONUNDA HIZLI BİR GERİLEME BEKLİYORUZ"

* Bölgemizdeki sıcak çatışmalara küresel ekonomideki belirsizliklere ticaret savaşlarına Türkiye'nin önünü kesmek için türlü oyunlar çevirme mel'un ve mey'us odaklara rağmen hamdolsun hedeflerimizden kapmadık ve kopmuyoruz.

* Ekonomi başta olmak üzere daha aydınlık bir Türkiye'ye vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırmaya çalışıp sonra da sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz.

* Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primindeki düşüştür. CDS'imiz 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bu sabah Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı .Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.

"T Ü RK İ YE'N İ N HEDEF İ BELL İ D İ R"

* Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef 2028 yalında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. G20'de verdiğimiz mesajların bilhassa Afrikalı kardeşlerimiz nezdinde memnuniyetle karşılandığını gördük. 2026 yılı Türkiye açısından uluslararası zirveler yılı olacak. 200'e yakın ülkeyi Antalyamızda ağırlayacağız. Temmuz ayında NATO Zirvesi'ni Ankara'da gerçekleştireceğiz.

* Yarın veya ertesi gün değil hatta bir asır sonra bile hayırla yad edilen eserler bırakalım. İstiyoruz ki çocuklarımıza her alanda müreffeh bir ülke emanet edelim. İstiyoruz ki Türkiye yüzyılının önündeki engelleri kaldıralım. Bizim yegane niyetimiz budur.

* Geçtiğimiz günlerde savunma sanayimizde küresel bir başarıya imza attık. Kızılelma adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız Murat isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını Gökdoğan isimli füzemizle havdan havaya tam isabetle vurmayı başardı. Böylece KIZILELMA havadan havaya hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu. Türkiye hava savunmasında ciddi bir üstünlük elde etti.

CHP'Y İ "KURULTAY" Ü ZER İ NDEN HEDEF ALDI

* Kızılelma testleri Sinop'ta yapıldı. Bu küresel başarıya Sinop'ta ulaşıldı. CHP Genel Başkanı bu testleri Sinop'ta balıklar rahatsız oluyor diyerek eleştirmişti. Biz ona Sinoplu Diyojen'in meşhur sözüyle cevap verelim; gölge etme, başka ihsan istemez. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın, kendi iç meselelerinizle uğraşın, gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının, içinizdeki yolsuzluk yapanlardan arının. Bize gölge etmeyin, o bize yeter.

ERDOĞAN'DAN, ÖZEL'E "CELLAT" YANITI

* Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide elifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir.

"İSTİKLAL MAHKEMELERİ'NDE ALELACELE KARARLAR ALIP..."

* Şimdi bu beyefendiye sormak lazım: Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus Meydanı'nda, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKTÜKLERİ DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ..."

* Ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir.

* Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya, kendi tarihine, CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir. CHP her şeye çıkar odaklı alışkanlığından kurtulamıyor. Kendileri ağa, geri kalan milyonlarsa maraba. Kürt kardeşlerim bunlar için sadece bir oy deposu. Ama artık yutmazlar.

ERDOĞAN'DAN "BARZANİ" TEPKİSİ

* AK Parti olarak bizim tavrımız nettir. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Partimizin, ittifakımızın devletimizin önce terörsüz Türkiye'yi ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. Cumhur İttifakı fikir anlayış ve fikir birliği içindedir. Her fırsatta söylüyorum. Allah'ın izni ile bu sefer başaracağız. Cumhur ittifakı olarak bir siyasi risk alıyorsak sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyorsak işte bunun için alıyoruz.

* Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız açıklamaları asla tasvip etmediğimizi kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Gerek parti sözcümüz gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan biran önce dönülmeli ve düzeltilmelidir.

"SÜREÇ" AÇIKLAMASI

* Bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyorum. İyimser konuşurken 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de gözardı etmiyoruz. Hedefe yaklaştıkça istismar mekanizmaları daha fazla devreye girecek. Terör bitince işsiz kalacak olanlar bunu engellemek için daha fazla mesai yapacak. Türkiye’nin bu paslı prangadan kurtulmasını istemeyenler son ana kadar vazgeçmeyecek. Bunların tamamının farkındayız ve hepsine de hazırlıklıyız.

* Partimizin, İttifakımızın ve devletimizin önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. Mevcut sorunları aşacağız, ekonomiyi, soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz. Huzuru, kardeşliği, özgürlüğü, demokrasiyi, güvenliği daha da büyüteceğiz.