Erdoğan'dan mutlak butlan sonrası ilk açıklama: ‘CHP'deki gerilim bizi ilgilendirmiyor’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'deki tartışmaların iktidarın gündeminde olmadığını savunan Erdoğan, muhalefette yaşanan gerilimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"VEFAT VE YARALI SAYISI GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BU SENE AZALMIŞTIR"

"Tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en net cevaplardan birisi kuşkusuz bayramlardır. Bayramlar bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı müstesna zamanlardır. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde aileleriyle birlikte vatandaşlarımız dolu dolu geçirdiler. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını temenni ediyorum.

Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum.

Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır.

Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakârca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum.

"GEZİCİLERİN BURAYA UÇAK İNMEZ DEDİĞİ HAVA LİMANIMIZ BİN 730 UÇAK TRAFİĞİ İLE REKOR KIRDI"

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağı yoktu. Türkiye hızlı trenle ilk defa bizim iktidarımızla tanıştı. Havayolunu, halkın yolu haline getirerek, bir zamanlar sadece elitlerin faydalandığı aracı halkın hizmetine sunduk. 'Gezici vandalların' ortalığı yapılmasın diye yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanı. Gezicilerin buraya uçak inmez dediği hava limanımız bin 730 uçak trafiği ile rekor kırdı.

Özellikle 42 şehrimizi birbine bağlayacak olan Kırıkkale- Ankara- Delice otoyolu ile ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.

Kurban Bayramı'nın 3. günü İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutladık. Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşlerimizle fetih coşkusunu idrak ettik.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DESTAN YAZAN BİR TÜRKİYE VAR"

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin alınması mıdır, hayır biz bu kadar basit olduğunu düşünmüyoruz. Bu fetih ile beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Bizans'tan alınan Konstantiniyye, Fatih ile birlikte imar olunmuş, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği gibi, Türk-İslam şehrine dönüşmüştür. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın zincileri kırarak bu yarayı biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı olan Ayasofya, kutlu bir sancak olarak medeniyetimizin mümtaz sancağı olmaya tekrar ulaşmıştır. Duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek İstanbul'un duvarlarını kirleten Bizans artıkları, halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Kıyamete kadar da öyle olacaktır. İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Bu aziz şehri, kadir kıymet bilmezlerin insafına bırakmayacağız. İstanbul2a yakışır dev projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Dünyada çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Sınırların tekrar kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Bu oyunları bozmaya çalışırken aynı zamanda 23 yıllık kazanımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası bir Türkiye var. Bunların gerisinde milletimizin duasının yanı sıra vizyoner kadroların iş başında olması vardır. Her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımız çok net görüyoruz.

"SİYASİ AMAÇLARI İÇİN HAREKET EDENLER UNUTMASIN Kİ BU SOKAKLAR HUKUK TANIMAZLIĞA PRİM VERMEZ"

Birileri kafalarını kuma gömse de vatandaşlarımız Türkiye'nin hangi eşiklerden geçtiğini görüyor. Tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız. Bizim öfkeye, polemiğe ve kavgaya vakit ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı inşasıdır. Bizim amacımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek inşa etmenin derdindeyiz. Ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından, mahkeme salonlarına taşan bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi amaçları için hareket edenler unutmasın ki bu sokaklar hukuk tanımazlığa prim vermez. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkla güvenlik görevlilerinin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyiz. Böyle bir dönemde milletin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur.

Terörsüz Türkiye sürecine samimiyetle katkıda bulunmak siyasilerin görevidir. Biz yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını göz etmeyi her şeyin üstünde tutmaya çalışacağız."