Erdoğan'dan Prens Selman'a bayram tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamaya göre iki isim arasındaki görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.