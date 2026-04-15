Erdoğan’dan ‘seçim’ sorusuna yanıt: O tarihi ‘onayladı’

AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı sonrası Gazeteci Murat Yetkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'ara seçim' tartışmalarını hatırlatarak 'Hem Ömer Bey hem de Devlet Bey seçim zamanında yapılacak beyanında bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir formül mü var?' diye sordu.

Erdoğan ise, 'Aynen öyle, zamanında yapılacak' şeklinde cevap verdi.

CHP lideri Özgür Özel 'ara seçim' için parti ziyaretlerini sürdürürken hem AKP Sözcüsü Ömer Çelik hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'seçim zamanında' yapılacak açıklamaları yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Kurultay mantığında olduğu için zannediyor ki Türkiye de öyle yönetiliyor. İkide bir seçim konusunu gündeme getiriyor. Biz defalarca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Seçimler zamanında yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Ara seçim yok seçim zamanındadır" demişti.