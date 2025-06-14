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Erdoğan'dan Trump ile İsrail-İran çatışmasına ilişkin görüşme

Erdoğan'dan Trump ile İsrail-İran çatışmasına ilişkin görüşme

14.06.2025 22:25:00
Güncellenme:
AA
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Erdoğan'dan Trump ile İsrail-İran çatışmasına ilişkin görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü kaydetti.

Bu çerçevede Erdoğan, ABD'nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünün desteklendiğini belirtti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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