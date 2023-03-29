Erdoğan, Destici ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti.
Erdoğan, dün de Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde ziyaret etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak
- İnce'ye açık mektup
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- 'Yalı Partisi'ndeki Hasan Dağcı konuştu