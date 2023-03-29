Erdoğan, Destici ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:36
Erdoğan, Destici ile bir araya geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti.

Erdoğan, dün de Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde ziyaret etmişti. 


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