2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan, 'dost'u Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:03
Erdoğan, 'dost'u Biden ile görüşecek
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Biden en son  6 Şubat'ta Kahramanmararaş merkezli meydana gelen depremler sonrası görüşmüştü.


Tayyip Erdoğan Erdoğan Joe Biden

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