Erdoğan, DSP ve MHP'yi unuttu: 99 depreminde ortada yönetim diye bir şey yoktu!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 19:46

Güncelleme: 01.05.2023 - 19:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da düzenlenen Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere değindi.

'ORTADA YÖNETİM YOKTU'

Konuşmasının devamında 1999'daki Marmara depremine yönelik konuşan Erdoğan, CHP'yi eleştirerek "Geçmişte Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu andaki CHP. Ne yaptılar? Hiç. Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik, dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu" dedi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremde, ortağı MHP'nin ve Cumhur İttifakı'na destek verme kararı alan DSP'nin iktidarda olduğunu 'hatırlattı'.

Biz bu yalanları duymaktan utanıyoruz sen söylemekten utanmıyorsun.



Ne CHP’si ya ne CHP’si

İktidarda

MHP vardı senin ortağın

DSP vardı onu da ittifaka aldın



Depremde bu millete yaşattığınız rezaleti yalanla örtemezsiniz… https://t.co/g0EtOKI0LK — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2023

Özel, sosyal medya hesabından, "Biz bu yalanları duymaktan utanıyoruz sen söylemekten utanmıyorsun. Ne CHP’si ya ne CHP’si. İktidarda MHP vardı senin ortağın DSP vardı onu da ittifaka aldın. Depremde bu millete yaşattığınız rezaleti yalanla örtemezsiniz…" paylaşımı yaparak tepki gösterdi.