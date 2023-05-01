Erdoğan, DSP ve MHP'yi unuttu: 99 depreminde ortada yönetim diye bir şey yoktu!
Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 99 depremi üzerinden CHP'yi suçlamak isterken DSP ve MHP'yi hedef aldı. Erdoğan'ın, "Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik, dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu" ifadelerine CHP'lilerden tepki geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da düzenlenen Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere değindi.
'ORTADA YÖNETİM YOKTU'
Konuşmasının devamında 1999'daki Marmara depremine yönelik konuşan Erdoğan, CHP'yi eleştirerek "Geçmişte Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu andaki CHP. Ne yaptılar? Hiç. Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik, dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu" dedi.
ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremde, ortağı MHP'nin ve Cumhur İttifakı'na destek verme kararı alan DSP'nin iktidarda olduğunu 'hatırlattı'.
Biz bu yalanları duymaktan utanıyoruz sen söylemekten utanmıyorsun.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2023
Ne CHP’si ya ne CHP’si
İktidarda
MHP vardı senin ortağın
DSP vardı onu da ittifaka aldın
Depremde bu millete yaşattığınız rezaleti yalanla örtemezsiniz… https://t.co/g0EtOKI0LK
Özel, sosyal medya hesabından, "Biz bu yalanları duymaktan utanıyoruz sen söylemekten utanmıyorsun. Ne CHP’si ya ne CHP’si. İktidarda MHP vardı senin ortağın DSP vardı onu da ittifaka aldın. Depremde bu millete yaşattığınız rezaleti yalanla örtemezsiniz…" paylaşımı yaparak tepki gösterdi.
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