Erdoğan esnafa seslendi: 'Birileri darbe girişimini...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar iftar programında konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında açıklamalarda bulundu.
Esnaf ve sanatkarlara seslenen Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz" dedi.
FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI
Fahiş fiyatlar ile ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların cebindeki paraya el uzatan tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor."
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