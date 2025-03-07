Erdoğan esnafa seslendi: 'Birileri darbe girişimini...'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 20:30

Güncelleme: 07.03.2025 - 20:30

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında açıklamalarda bulundu.

Esnaf ve sanatkarlara seslenen Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz" dedi.

FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI

Fahiş fiyatlar ile ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların cebindeki paraya el uzatan tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor."







