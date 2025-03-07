Son Dakika... Özgür Özel'den Beykoz'da 'seçim' çıkışı: Erdoğan'ın sözüyle yanıt verdi!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:01

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, Beykoz Belediyesi'nin önünde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Dün akşam geç saatlerde Brüksel'den döndük. Brüksel'de AB'ye tam üye olan ülkelerin, o ülkelerden siyasi akrabamız olan partilerin o ülkelerdeki başbakanları ile Cumhurbaşkanları ile bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Toplu olarak orada bir çaba içinde olduk.

Çabamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyetleri yakalama, geçme idealini sürdürdüğümüz, gelişmiş dünyanın modern dünyanın demokratik dünyanın bir parçası olan Türkiye'yi hak ettiği yere yeniden cumhuriyetin ikinci yüzyılında, birinci yüzyılında Türkiye'yi kimler kurtardıysa, Cumhuriyet nasıl kurulduysa o dönemin zorlukları nasıl aşıldıysa, nasıl bilime önem verilerek ülkenin yönü çağdaşlaşmaya doğru döndürülerek yüzyıl sonra bunu başarmaya azimli olduğumuzun, Türkiye'nin demokratikleşmesini, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını tesis edip, Kopenhag kriterlerini birer birer yerine getirip Türkiye'yi güçlü, AB'nin ayrılmaz bir parçası ve tam üyesi yapma hedefimiz ile ilgili sürdürdüğümüz çalışmaları Brüksel de de devam ettirdik.

Demokrasi trenine bindik işimize gelirse ineriz diyenlerin trenden indiğini görüyoruz.

Beykoz’u hedef alayım onları parçalayayım diye düşünerek belediye başkanlarımıza operasyon çektirmekteler. Beykozlular seçimde mahalleleriyle, aklı selim ile vicdanlarıyla her iki kişiden birisi Alaattin Köseler’e oy vermiştir.

Savcılara verdiğimiz dosyalarda hiç adım atılmazken, belediye başkanlarımıza gündelik meseleler üzerinden hesap sormaya, onları itibarsızlaştırmaya, CHP gibi temiz bir sayfaya yargı ile el uzatıp bizi kirletmeye çalışıyorlar.

"İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA DURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

1 milyon 700 bin kişi 23 Mart günü adayımız olmak isteyen Ekrem Başkan’ın arkasında durmak için yola çıktık. Kendiliğinden onu aday çıkarmadık. Bundan sonra da her zaman olacağı gibi aday kararını partinin kayıtlı tüm üyelerine emanet ettik. Adayımızın tam arkasına geçerek 1 milyon 700 kişi ‘O benim adayımdır’ diyecek ve daha çok çalışacak.

Bu Ahmet Özer’e de Rıza Başkan’a da Alaattin Başkan’a da iyi gelecek. Biz korkmadan mücadele edeceğiz. Beykoz’da da İstanbul’da da Türkiye’de de her şey çok güzel olacak.

ERDOĞAN'IN SÖZÜYLE YANIT VERDİ

Erdoğan kendi sözünün yankısıyla uyuyamamaktadır. Onun kendi sesi kendini çıldırtmaktadır. Lafın özü şudur. "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder! İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır!"

İstanbul'u kaybettim, Türkiye'yi kaybedeceğim korkusu, İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi kazanacak kaygısına dönüşünce Erdoğan'ı bu bulunduğu duruma sürükledi. Keşke bunun zararı kendisine olsa ama bunun zararı bir bütün ülkeye oluyor.

Bugün Erdoğan İstanbul’da özel seçtiği ilçelerde, özel seçilmiş hedeflerle yargı eliyle belediye başkanlarımıza operasyon çekilmektedir. Kurumsal hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi kişisel hedef de Beykoz’daki her bir bireyin kendi iradesidir."