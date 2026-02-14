Erdoğan gelecek diye kampüs kapatılmıştı... Boğaziçi'nde gözaltına alınan 2 öğrenci için karar verildi!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde dün gerçekleşen yurt açma törenine katılımı gerekçesiyle okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
Dün gün boyunca okula giriş çıkışlar yasaklanırken 2 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Gözaltına alınan öğrencilerden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Ayşe Cebecioğlu ve Emek Gençliği üyesi Sude Şener, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Cebecioğlu ve Şener'in tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Şener ve Cebecioğlu Çağlayan'da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DÜN NELER YAŞANDI?
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” gerekçesiyle Güney Kampüs’ü kapatma kararı aldı.
Kampüse girişler yasaklanırken, yurt öğrencilerinden sabah saatlerinde odalarını boşaltmaları istendi, kampüs önünde polis barikatları kuruldu.
Tören öncesi Kuzey Kampüs'te öğrenciler basın açıklaması gerçekleştirirken, uygulanan kimlik kontrolü sırasında iki öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Erdoğan dün saat 15.20 sularında Boğaziçi'ne geldi.