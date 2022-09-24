Erdoğan, gençlere seslendi: Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin

24 Eylül 2022 Cumartesi, 21:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda partisinin gençlik buluşmasına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada gençlere seslenerek "Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü geleceğimizi ancak ufku açık gençlere emanet edebiliriz" dedi.

"Gençler, hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle, sosyal medya illüzyonlarıyla, asla tutmayacakları içi de altı da üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin" diyen Erdoğan şöyle devam ett:

İradenize yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açık konuşuyorum, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin.

"Sapkınlıklarını gençlerimize teşmil etmeye çalışanlar, boş durmayacak" diyen Erdoğan, "Gençlerimizi rahat bırakın, yakasından düşün, yalan söylemeyin, gözünü boyamaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine karamsarlık aşılamaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun, bu tür 5. kol faaliyeti kampanyalara alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer yine Türkiye olacaktır. Gelsinler, teröre bulaşmamış, ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımız da gönlümüz de açık.

"İSTANBUL'U FETHEDENİN 18 YAŞINDA OLDUĞUNU BUNLAR BİLMEZLER"



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle beraberiz. Önümüzdeki seçimlerin sizler için ne anlama geldiğini özellikle biliyorum. Her seçim önemlidir. Gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha da önemlidir.





Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Adını "İlk Oyum Erdoğan'a", İlk Oyum AK Parti'ye" olarak belirlediğimiz kampanyanın ilk adımını burada bu salonda atıyoruz.





Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.





2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek özgür iradeleriyle oy kullanacak. Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum.





Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü geleceğimizi ancak ufku açık gençlere emanet edebiliriz.





Gençlerimizin sandığa gitme yaşı düştükçe bizim oylarımız arttı. Seçme yaşını 18'e biz indirdik. CHP gençlere güvenmiyordu, "Meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız" diyorlardı. İstanbul'u fethedenin 18 yaşında olduğunu bunlar bilmezler.



"SOSYAL KONUT PROJEMİZE ÇAMUR ATMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

