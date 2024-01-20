Erdoğan Haliç'te: AKP'nin İstanbul adayları açıklanıyor...

Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:45

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'da partisinin 37 ilçe için belirlediği belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

-Bugün, 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı burada açıklıyoruz. Biliyorsunuz seçimlere 70 gün kaldı. Biz milletimizi sandıktan sandığa hatırlayan parti hiçbir zaman olmadık.

-İstanbul'a hizmetin şerefi dünya malına değişmez. Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Biz temel üzerine temel koyma mücadelesi veriliyoruz.

-Bunların tek derdi, ‘İstanbul nimetini’ kendi şahsi çıkarları, kendi bireysel ajandaları, kendi siyasi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir.

-Murat Kurum'un İstanbul'u depreme hazırlamak başta olmak üzere, bu güzel şehrin geleceği için hayati öneme sahip projelerini küçümsüyorlar. Tabi bunların çevreden anladıkları tek şey yalnızca şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır.

-CHP'de bizim dönemimizde iki genel başkan değişti ama gelen gideni arattı. Bay Kemal'le çok kavgamız oldu ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı.

CUMHUR'UN ADAYLARI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçelerinde belirlediği başkan adayları açıklanmaya başladı.

İşte o isimler:

-Adalar Belediye Başkanı Uğur Sina Şen

-Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı

-Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu

-Arnavutköy Belediye Başkan adayı: Mustafa Candaroğlu

-Bağcılar Belediye Başkanı adayı Abdullah Özdemir,

-Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır

-Bakırköy Belediye Başkan adayı: Ali Talip Özdemir

-Bayrampaşa Belediye Başkan adayı: İlknur Koğan Bayraktar

-Beşiktaş Belediye Başkan adayı: Serkan Toper (MHP)

-Beykoz Belediye Başkan adayı: Murat Aydın

-Beylikdüzü Belediye Başkan adayı: Mustafa Günaydın

-Beyoğlu Belediye Başkan adayı: Haydar Ali Yıldız

-Büyükçekmece Belediye Başkan adayı: Recep Erol

-Çatalca Belediye Başkan adayı: Mesut Üner

-Çekmeköy Belediye Başkan adayı: Ahmet Poyraz

-Esenler Belediye Başkan adayı: Tevfik Göksu

-Esenyurt Belediye Başkan adayı: Hamit Öncü

-Eyüpsultan Belediye Başkan adayı: Deniz Köken

-Fatih Belediye Başkan adayı: Mehmet Ergün Turan

-Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı: Hasan Tahsin Usta

-Güngören Belediye Başkan adayı: Bünyamin Demir

-Kadıköy Belediye Başkan adayı: Veli Arslan