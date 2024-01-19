AKP adayı Ayaydın'a Metiner'den 'yaşam tarzı' tepkisi: Yazık!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:01

AKP’nin eski CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın “yaşam tarzı” ile ilgili bir soruya verdiği yanıta AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner tepki gösterdi.

Eski CHP'li Aydın Ayaydın, 'yaşam tarzı' endişeleri ile ilgili soru üzerine, “Ben ailemle deniz kıyısında yaşıyorum. Benim yaşam tarzım Muğla’da yaşayanların ortalama yaşam tarzıdır. Atatürk değerlerine, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı ve kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyecek yapıya sahibim. Benim olduğum yerde kimsenin yaşam tarzına müdahale söz konusu değildir. Müdahale edildiği takdirde karşılarında beni bulacaklardır. Seçilirsem kimsenin yaşam tarzına mücadele etmeyeceğim tam tersine yaşam standartlarının yükselmesi için çalışacağım. Herkes istediği gibi yaşayacak” açıklaması yapmıştı.

Bunun üzerine eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Ayaydın'ın sözlerini eleştirdi.

X hesabından paylaşım yapan Metiner, “Benim olduğum yerde yaşam tarzına müdahale olmaz' demiş Aydın Ayaydın. Yani sen olmadığında, senin olmadığın yerde biz AK Parti veya AK Partililer başkalarının yaşam tarzına müdahale mi ediyoruz? Nerede müdahale etmişiz de şahsın üzerinden böyle bir garanti veriyorsun? Yazık!" ifadelerini kullandı.