'Tanınmış kadın' aranıyor: İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday arayışı sürüyor

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

Tüm adaylarını şubat ayında belirleyerek aday tanıtım toplantısı yapmayı planlayan İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’a hâlâ aday bulamıyor.

Parti yönetimi, belediye kazanmaktan oy oranlarını yükseltecek “iddialı” adaylar arıyor. Bu iller için milletvekili veya İYİ Parti’nin içinden bir isim düşünülmüyor.

Ankara’da büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve AKP adayı Turgut Altınok’un karşısına “ülkücü” aday üzerine çalışan parti yönetimi, bu formülden vazgeçti. Partililer; Ankara için her kesimden oy alabilecek, radikal bir siyasi görüşü olmayan, Türkiye’nin tanıdığı bir isim üzerine çalışıyor. Parti yönetimi, Ankara adayının “kadın” olmasını da istiyor.

Ayrıca, partinin yerel seçimlerde “başarısız” olacağından endişelenen kurmayların da fikri değişmiş durumda. Cumhuriyet’e konuşan partiden üst düzey bir yetkili, “İYİ Parti sürpriz yapabilir. CHP’nin DEM Parti ile yakınlığı ve çıkardığı kötü adaylar, oyumuzu yükseltebilir. Eğer oy oranımız yükselirse 2028’de kesin iktidarız” değerlendir-mesinde bulundu.