Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı, görüşmeden fotoğraf paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, en son 2 Şubat’ta Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.


Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP

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