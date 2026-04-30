Erdoğan ile ittifak ortağı Bahçeli 3 ay sonra bir araya geldi: Saray’da 'Cumhur' zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Saray'da kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Bu yıl içinde ikinci kez özel olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

İki lider son olarak 21 Ocak’ta yine Saray'da bir araya gelmişti.

Erdoğan ve Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te düzenlenen resepsiyonda görüşse de, baş başa yapılan temasın aradan geçen süre nedeniyle bugünkü görüşmenin ayrı bir önem taşıdığı ifade ediliyor.

‘SİLAH BIRAKMA’ SÜRECİ MASADA

Kulislerde, görüşmenin ana gündem başlıklarından birinin “açılım süreci” olduğu ifade ediliyor. Süreç kapsamında yürütülen silah bırakma sürecinde gelinen son durumun iki lider tarafından ele alındığı belirtiliyor. İktidar kanadının, “örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının teyit edilmesi” şartını önceleyen yaklaşımı dikkate alındığında, sürecin mevcut seyri ve bundan sonraki adımların da zirvede değerlendirildiği kaydediliyor. Görüşmenin, önümüzdeki dönemde atılabilecek siyasi ve yasal adımlara ilişkin çerçevenin netleştirilmesi açısından da önem taşıdığı yorumları yapılıyor.