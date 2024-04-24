Erdoğan ile Özel, Meclis resepsiyonunda bir araya geldi, haftaya görüşecekler: İlk buluşma çay sohbetinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki ilk temas TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gerçekleşti.
Resepsiyona ilk olarak Özgür
Özel geldi. Özel, Erdoğan ile
gelecek hafta yapılması beklenen
görüşmeye ilişkin “Seçmen bize
birbiriyle konuşmayan iki siyasi
lider olma görevi vermedi. Dengeli
ve doğru bir iletişim olursa
millet kazanır. Millet kendine
kaybettirene de kaybettirir”
dedi. Erdoğan ile konuşmadan
yeni anayasa konusunda bir şey
diyemeyeceğini söyleyen Özel,
“Anayasalar uymak için yapılır”
ifadelerini kullandı. Özel, soruları
yanıtlarken salona Erdoğan
girdi. İki isim salonda bir araya
gelemedi. Özel, Erdoğan ile
salonda karşılaşmamalarıyla ilgili,
“Zaten gelecek hafta tokalaşacağız.
Özellikle karşılaşmamak dönemi
bitti” dedi.
DAVET ERDOĞAN'DAN
İki lider resepsiyon çıkışı TBMM
Başkanı Numan Kurtulmuş
ve Erdoğan’ın daveti üzerine
Mermerli Salon’da bir araya
geldi. Daveti Özel’e, AKP Grup
Başkanvekili Muhammed Emin
Akbaşoğlu, “Cumhurbaşkanımız
sizi çaya davet ediyor” diyerek
iletti. Erdoğan ve Özel’in çay
buluşması yaklaşık 15 dakika
sürdü. Görüşmede randevu
tarihinin konuşulduğu belirtildi.
Erdoğan, “Özel ile haftaya
görüşeceğiz” dedi. CHP Grup
Başkanvekili Murat Emir,
Özel ile Erdoğan görüşmesinin
içeriğine ilişkin şu bilgiyi verdi:
“Sıcak bir görüşme gerçekleşti.
Sayın cumhurbaşkanı, genel
başkanımızın sağlığını,
ameliyatlarını nasıl gerçekleştiğini
sordu. Özel kalemler arasında
bir iletişim olacak ve görüşme
gerçekleşecek. Yerle ilgili herhangi
bir şey konuşulmadı.
ANAYASA YANITI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyareti dönüşü dün uçakta gündemi değerlendirdi. Erdoğan, CHP lideri Özel ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin “Anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır” dedi. Özel ise Erdoğan’ın “anayasa” çıkışına “Anayasa uymamak için değiştirilir mi? Önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Anayasa ayaklar altında. İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız ama bir şey ‘uymamak için’ değiştirilmez. Önce mevcudu uygulayın” karşılığını verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu
- Bakanlık, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- Kulüpler Birliği ile TFF arasında gergin toplantı!