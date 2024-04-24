Erdoğan ile Özel, Meclis resepsiyonunda bir araya geldi, haftaya görüşecekler: İlk buluşma çay sohbetinde

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

Resepsiyona ilk olarak Özgür Özel geldi. Özel, Erdoğan ile gelecek hafta yapılması beklenen görüşmeye ilişkin “Seçmen bize birbiriyle konuşmayan iki siyasi lider olma görevi vermedi. Dengeli ve doğru bir iletişim olursa millet kazanır. Millet kendine kaybettirene de kaybettirir” dedi. Erdoğan ile konuşmadan yeni anayasa konusunda bir şey diyemeyeceğini söyleyen Özel, “Anayasalar uymak için yapılır” ifadelerini kullandı. Özel, soruları yanıtlarken salona Erdoğan girdi. İki isim salonda bir araya gelemedi. Özel, Erdoğan ile salonda karşılaşmamalarıyla ilgili, “Zaten gelecek hafta tokalaşacağız. Özellikle karşılaşmamak dönemi bitti” dedi.



DAVET ERDOĞAN'DAN

İki lider resepsiyon çıkışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Erdoğan’ın daveti üzerine Mermerli Salon’da bir araya geldi. Daveti Özel’e, AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Cumhurbaşkanımız sizi çaya davet ediyor” diyerek iletti. Erdoğan ve Özel’in çay buluşması yaklaşık 15 dakika sürdü. Görüşmede randevu tarihinin konuşulduğu belirtildi. Erdoğan, “Özel ile haftaya görüşeceğiz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel ile Erdoğan görüşmesinin içeriğine ilişkin şu bilgiyi verdi: “Sıcak bir görüşme gerçekleşti. Sayın cumhurbaşkanı, genel başkanımızın sağlığını, ameliyatlarını nasıl gerçekleştiğini sordu. Özel kalemler arasında bir iletişim olacak ve görüşme gerçekleşecek. Yerle ilgili herhangi bir şey konuşulmadı.



ANAYASA YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyareti dönüşü dün uçakta gündemi değerlendirdi. Erdoğan, CHP lideri Özel ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin “Anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır” dedi. Özel ise Erdoğan’ın “anayasa” çıkışına “Anayasa uymamak için değiştirilir mi? Önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Anayasa ayaklar altında. İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız ama bir şey ‘uymamak için’ değiştirilmez. Önce mevcudu uygulayın” karşılığını verdi.