Erdoğan imzaladı: Atatürk Orman Çiftliği'nin spor tesisleri ve yiyecek içecek mekanları kiralanacak
Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait halka açık spor tesisleri ve alanlarıyla halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlar ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek. Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe girdi.
Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki toplam 6 bin 545 metrekarelik taşınmazın halka açık spor tesisleri ve alanları ile buralara gelenlerin yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanların kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.
10 YILLIĞINA 'KİRAYA' VERİLECEK
Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık 17 bin lira artı KDV, geçici teminat tutarı da 61 bin 200 lira olarak belirlendi. İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı ise kesin teminat tutarı olarak alınacak.
İhale, 25 Ağustos saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar AOÇ Ticaret Müdürlüğü'ne verilmesi gerekiyor.
Video Haberler
- Uzmanından 'Nemrut yanardağı' uyarısı
- Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
- Mustafa Sandal, Türk bayrağını yakanlara öfke kustu
- Caretta yuvasını 'kürekle' açtı, yavrular öldü
- FSM'deki asfalt bakım çalışması sona erdi
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- '3 karanlık yapı var'
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'
- Kapatılan askeri hastaneler için harekete geçiliyor
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem