Erdoğan imzaladı: Ege Üniversitesi'ne Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü açıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 üniversitede bazı yüksekokul, fakülte ve enstitüler kapatıldı, bazılarına yenileri açıldı.

Kararla, Ege Üniversitesi'ne de Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

EMİNE ERDOĞAN AYRINTISI

Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken 10 üniversitede ise yeni enstitü açıldı.

Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.