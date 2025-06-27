Erdoğan imzaladı, karar Resmi Gazete'de: TBMM tatile girmiyor! 1 ay daha uzatıldı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Temmuz'da başlaması gereken yaz tatiline bu yıl girmeyecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen AKP grup önerisiyle, TBMM'nin çalışma süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

TATİL "ERTELENDİ"

Karar, 25 Haziran tarihinde yapılan 101'inci birleşimde alındı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Meclis, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzük'ün 5'inci maddelerine göre her yıl 1 Temmuz'da başlaması gereken tatilini bu yıl ertelemiş oldu.

Çalışma süresinin uzatılmasıyla birlikte, başta ekonomi ve iç güvenlik olmak üzere bazı önemli düzenlemelerin temmuz ayı boyunca Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

AKP yetkilileri, kamuoyunu ilgilendiren birçok kritik yasanın bu süreçte görüşülerek hızla tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.