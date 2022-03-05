Erdoğan imzaladı: Mal varlığı dondurulan El Kaide ve IŞİD bağlantılı kişler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Abd Al-Malik Muhammad Yusuf Uthman Abd Al-Salam" ve "Nayıf Salih Salim Al-Qaysi" isimli kişilere ilişkin hükümler yürürlükten kalktı.
Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.
İlgili Haberler
- IŞİD operasyonunda kapısı açılmayan eve 'zırhlı araç' ile müdahale
- IŞİD'in 'Türkiye emiri' Kasım Güler ilk kez hakim karşısında: Ek süre istedi
- Gece yarısı IŞİD operasyonu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde
- Metin Akpınar'ın kaybettiği davada yeni gelişme
- 'Gezi' piyanisti Ukrayna sınırında
- NBA'de Türk derbisi!
- Şarkıcı Çelik'ten Ümit Özdağ'ın partisine destek
- Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazasında rapor çıktı
- Büyük rekabette heyecan dorukta!
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Duygu Delen davasında çıkan karar şaşkınlık uyandırdı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış