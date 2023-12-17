Erdoğan imzaladı: Tarım yönetimine de imam!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün yayımlanan gece yarısı kararnamesiyle görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı. İktidarın, farklı kamu kurumlarının yönetici koltuklarına atadığı imam hatiplilere, bir isim daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Bülbül atandı. Geçici görevlendirmeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’da, 14 Mayıs seçimlerinin ardından bakan yardımcısı olan Ahmet Bağcı’nın danışmanı olarak görevlendirilen Bülbül, 4 Kasım’da TİGEM’e genel müdür yardımcısı olarak atandı. Böylece Bülbül, bir ay sonra da TİGEM’in yönetim kuruluna girdi. Bülbül’ün imam hatipli olması ise dikkat çekti. Bülbül, ortaokul ve lise eğitimini Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip’te aldı.

SADECE DÖRT AY SÜRDÜ

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, görevden alındı.

Yalçın’ın görevinin yalnızca dört ay sürmesi dikkat çekti. Yalçın, bu göreve bakanlık oluruyla Şubat 2022’de getirilse de ataması 11 Ağustos 2023’te yapıldı. Böylece 4 ay sonra görevinden alınmış oldu.