Özgür Özel'den 'beka sorunu' hatırlatması: 'Buradan Erdoğan'a sesleniyorum...'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:51

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Gençlik Kolları'nın toplantısına katıldı, açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Özel, partisinin gençlik kollarına çok önem verdiklerini ve geliştirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

“BU ÜLKENİN GENÇLERİ BAVULLARI KAFALARINDA TOPLAMIŞ”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sıklıkla yinelediği 'dış güçler, beka sorunu' ifadelerine atıf yapan Özel, "Memleketin önünde büyük bir beka sorunu var. Bu ülkenin gençleri bavulları kafalarında toplamış" diye konuştu.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Asıl beka sorunu bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HER ZAMAN BİZİM MESELEMİZDİ"

Sözlerinin devamında İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılara değinen Özel, iktidarın söylemlerini eleştirdi.

Özel, "Filistin her zaman bizim meselemizdi. Filistin sizin meseleniz değilken de bu ülkenin devrimci gençlerinin meselesiydi" diye konuştu.