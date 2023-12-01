Erdoğan imzaladı: Türk-Sudan Tarım Hayvancılık şirketi tasfiye edildi!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:40

Resmi Gazete’de bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı dikkat çeken bir karar yayımlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Buna göre, tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM’e devredilecek.

Şirketin 14 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ihdas edilen kadro ve pozisyonları iptal edildi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 Ağustos 2021 tarihinde “Tarım alanında Türkiye-Sudan iş birliğini de güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve zatıaliniz başkanlığında dün gerçekleşen verimli temaslar sonucunda Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir. Bu miktarın ileride artırılması hususunda da mutabık kalınmıştır” demişti.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hükümetin Sudan’da tarım arazisi işletmesi kararı muhalefetin tepkisine neden olmuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili Sayıştay raporuna yansıyan harcamalara dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Sudan'da yatırım olmasa da şirket faaliyet başladığından beri harcamalar da devam ediyor. 2021 yılında sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419.965 TL harcama yapılmıştır.Kuruluşun 2021 yılında; 353.665 TL yönetim kurulu ücreti, 66.300 TL yönetim kurulu ikramiyesi, 49.716 TL müşavirlik ücreti, 124.584 TL Sudan kira gideri, 2.305 TL aidat gideri, 4.668 TL noter gideri, 1.857 TL damga vergisi, 15.265 TL amortisman ve 1.395 TL sair giderler yapıldığı görülmektedir. Akıbet belli olmada da ödemeler devam ettiği görülmektedir. Sayıştay raporunda Kurucu ortak Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından ayni sermaye olarak konulan pilot çiftlik yatırımlarına ilişkin taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmediği de görülmektedir. Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın ayni sermaye taahhütünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirketin faaliyetlerine başlayamaması karşın giderler devam etmektedir."