Erdoğan'ın adaylığı tartışmaları... AKP'den Bahçeli'ye teşekkür

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.





Çelik, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimize ve milletimize, milletimizin verdiği yetki çerçevesinde bu hizmetinin devam etmesini arzu ederiz. Her zaman söylediğimiz şudur; millet ne derse o olur. Bizim hepimizin kanaati, kendisiyle yakın çalışıyoruz, birçok ülke için çok ağır travma kaynağı olan bazı krizler sayın Cumhurbaşkanımız açısından son derece kolay yönetilen, ileri götürülmesi hususunda berrak yol haritasına sahip olunduğu krizlerdir.

Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Devlet ve millet açısından sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir hazine kıymetindedir."

Çelik ayrıca, 10’uncu Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülmesinin beklendiği ve “Genel Af” konusunun görüşüldüğüne ilişkin, “Bu Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yargı reformu çerçevesinde ceza adaletin sağlanması ile ilgili konular var. Yani işte infaz düzenlemeleri ile ilgili, ceza belirlenmesi çerçevesinde hasta, yaşlı tutuklular ve çocuklarla ilgili düzenlemeler gündeme alınan konular var. Bugün akşamda bir toplantı yapacağız bununla ilgili olarak” ifadelerini kullandı.

Çelik, gündemlerinin ana maddesinde 'terörsüz Türkiye' sürecinin yer aldığını belirterek, "MİT ve TSK silah bırakılıp, bırakılmadığını sahada takip edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Benim seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" ifadelerini kullanması siyaset gündemine oturmuştu.

MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın bu açıklamasına, "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" karşılığını vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, Erdoğan'a seslenerek, "Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten" şeklinde konuşmuştu.