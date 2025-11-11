Erdoğan'ın 'Ahtapotun kolları' sözleri iddianamede... Özgür Çelik'ten sert tepki: 'Utançla anılacak bir ibret vesikası!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin ayrıntılarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcılık, İmamoğlu'nun 142 ayrı suçlamadan cezalandırılmasını talep etti.

İDDİANAMENİN GİRİŞİNDE "ERDOĞAN" AYRINTISI

Hazırlanan iddianamenin girişinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB soruşturmasına ilişkin "ahtapot kolları gibi" ifadesi yer aldı.

Erdoğan, söz konusu ifadeleri 25 Mayıs 2025'te kullanmıştı.

İddianamenin girişinde İmamoğlu CHP'yi ele geçirmek ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi için fon oluşturmakla suçlandı.

İddianamenin girişinde şu ifadeler yer aldı:

"Mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU’nun mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf “İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ” kapsamındaki örgüt mensupları ile bağlantılı oldukları şahısların eylemlerini konu alan iddianamemiz (7) ayrı bölümden oluşmakta olup birinci bölümde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde soruşturmanın genel özeti, üçüncü bölümde örgüt liderinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü İlçesinde gerçekleştirdikleri eylemleri, dördüncü bölümde örgüt liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduğu dönemde örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri, beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB’ne bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verilecektir."

ÖZGÜR ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) hakkında hazırladığı iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Artniyet, iddianamenin giriş bölümünden açık edilmiştir. İddianamenin henüz başlangıç kısmında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının hedef alındığı açıkça ortaya koyulmuştur. AKP Grup Toplantısında kullanılan 'ahtapot' tabiri olduğu gibi iddianamede kullanılmıştır. Meselenin özetlendiği başlangıç kısmı gösteriyor ki; hukuki olarak bir zırva, siyasi olarak acziyet belgesi, tarihsel olarak utançla anılacak bir ibret vesikasıdır. Hak, halk ve hakikat kazanacak."