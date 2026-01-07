Erdoğan’ın avukatı, Selahattin Demirtaş için daha ağır ceza talep etti: Her konuşmadan ayrı ayrı cezalandırılsın!

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldığı davada Erdoğan'ın avukatı, Demirtaş’ın 10 ayrı konuşması için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Erdoğan’ın avukatının talebini kabul etseydi Demirtaş, 1 yıl 5 ay 15 gün değili 11 yıl 8 ay ila 45 yıl arası hapis cezasına mahkûm olacaktı.

DEMİRTAŞ DURUŞMA BULUNMA TALEBİNE RET

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı dava Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Demirtaş’ın mahkemede bizzat hazır bulunmakla ilgili talebi duruşmada verilen ara kararla reddedildi. Mahkeme, “güvenlik nedeni ve usul ekonomisi” gerekçeleriyle talebin reddedildiğini açıkladı.

"BİREBİR AYNI DOSYA, TARAFLAR AYNI"

Kısa Dalga'nın haberine göre Demirtaş’ın avukatlarından Özgür Özbek, Bakırköy'de devam eden bir başka dosyanın birebir aynı suç iddiasına dayandığını ve dosyayla ilgili Yargıtay'ın yasama sorumsuzluğuna ilişkin bozma kararı verdiğini belirtti. Kararın görülen davayı da ilgilendirdiğini belirten Özbek, şunları söyledi:

"Bu dosya da birebir aynı suç iddiasına dayanmaktadır. Tarafları da aynıdır. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı mahkemenizi de bağlayıcı niteliktedir. Son dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını tanımayan mahkemeler hukuk devletine olan güveni sarsmaktadır."

Demirtaş’ın diğer avukatı Sabahat Gençtarih de tüm dosyaların Mersin’de birleşmesinin zincirleme suç hükümleri zorunluluğunu beraberinde getirdiğini belirterek tek hüküm kurulmasını talep etti.

'HER KONUŞMADAN AYRI CEZALANDIRILSIN' TALEBİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Demirtaş'ın konuşmalarının “cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu ve suç işleme kastı ile söz konusu eylemi birden fazla kez işlediğini” savundu. Savcı, Demirtaş’ın zincirleme bir şekilde “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı ise “Sanığın her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederiz” dedi. Ancak dosyayı karara bağlayan mahkeme, Demirtaş’ı zincirleme bir şekilde “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Erdoğan’ın avukatının talebi kabulü halinde Demirtaş, 1 yıl 5 ay 15 gün değil 11 yıl 8 ay ila 45 yıl arası hapis cezasına mahkûm olacaktı.

CEZA ERTELENMEDİ, ERDOĞAN'A VEKALET ÜCRETİ VERİLECEK

Öte yandan Demirtaş’ın “suç işleme eğilimleri, kişiliği ve yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaate ulaşamadığını” aktaran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığını savundu. Ayrıca Erdoğan’ın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 45 bin TL vekâlet ücretinin Demirtaş’tan alınarak Erdoğan’a verilmesine karar verildi.