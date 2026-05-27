Erdoğan'ın bayram namazında sürpriz isim: Acun Ilıcalı da yanındaydı

Kurban Bayramı'nın birinci günü liderler, namazlarını kıldı ve ardından açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN 'BİRLİK' MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

"Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür" diyen Erdoğan "Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" sözleriyle devam etti.

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan, "Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakfe oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır" dedi.

"ACUN" SÜRPRİZİ

Erdoğan'a, bayram namazında Hull City'nin sahibi ve iş insanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

Ayrıca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Erdoğan'ın yanında bulunan isimler arasındaydı.