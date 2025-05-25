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'Erdoğan’ın danışmanı bana gelerek...': Küfürlü video gündem oldu, suç duyurusunda bulundu!

'Erdoğan’ın danışmanı bana gelerek...': Küfürlü video gündem oldu, suç duyurusunda bulundu!

25.05.2025 18:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Erdoğan’ın danışmanı bana gelerek...': Küfürlü video gündem oldu, suç duyurusunda bulundu!

Sosyal medya platformunda açılan bir sohbet odasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Saadet Oruç'un bir yurttaşa küfrettiği anlar gündem oldu. Küfre maruz kalan yurttaş o anların ses kaydını alarak sosyal medyada paylaştı ve Oruç'tan şikayetçi olacağını söyledi.

Sosyal medya platformunda açılan bir sohbet odasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Saadet Oruç'un bir yurttaşa küfrettiği anlar gündem oldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç'un bir kadın ile tartışmasının ardından kendisine, küfrettiği anların ekran kaydı ortaya çıktı. 

"Maral_2323" kullanıcı adlı kadın yurttaş bu anların kaydını alarak sosyal medyada paylaştı.

Ses kaydını paylaşan "Maral_2323" kullanıcı adlı kadın yurttaş suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Suç duyurusunda bulunan yurttaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da etiketledi.


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