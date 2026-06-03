Erdoğan’ın delegelere dağıttığı saatler yeniden gündemde: ‘Bu insanların kararını etkileyecek bir şey değil mi?’

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarının ardından mahkeme partiye mutlak butlan kararıyla eski yönetimin atanmasına karar vermişti. Kemal kılıçdarolu’nun genel başkanlığa getirilmesi sonrası başsavcılık delegelerin ve ailelerin de mali kayıtlarını incelemeye almak üzere soruşturma başlatmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler 2025 yılında gerçekleşen AKP kongresine çevrildi.

Erdoğan’ın kongrede tüm delegelere değeri 4 in lira olan saat dağıtmasının hatırlanması üzerine, “Bu insanların kararını etkileyecek bir şey değil mi?” sorusu soruldu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere dağıtılan özel imzalı saatleri gündeme taşırken, bu hediyelerin kongredeki tercihleri etkileyip etkilemeyeceğini sorguladı.

Zeyrek, yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanı bütün AKP delegelerine saat hediye etti. Bu insanların kararını etkileyecek bir şey değil mi?” ifadelerini kullandı.

“DELEGELERİN MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILIYOR MU?”

Hediye saatler üzerinden delegelerin ekonomik durumlarına da dikkat çeken Zeyrek, “AKP delegelerinin AKP'ye kayıt olduklarındaki mali durumuyla bugünkü mali durumlarını merak ediyor musunuz? MASAK kayıtlarına bakıyor musunuz?” sorularını yöneltti.

Zeyrek'in açıklamaları, daha önce de kamuoyunda tartışma yaratan kongre hediyelerini yeniden gündeme taşıdı.

KONGREDE 1.607 DELEGEYE ÖZEL İMZALI SAAT DAĞITILMIŞTI

AKP'nin 24 Şubat 2025'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, bin 607 delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan özel tasarım saatler hediye edilmişti.

Kongrede Erdoğan, kullanılan 1.547 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçilmişti. Delegelere verilen saatlerin birim fiyatının yaklaşık 4 bin lira olduğu belirtilirken, toplam maliyetin yaklaşık 7 milyon lirayı bulduğu ifade edilmişti.

Saatlerin üzerinde Erdoğan'ın imzasının yer alması da dönemin dikkat çeken ayrıntılarından biri olmuştu. Delegelere verilen hediyeler, muhalefet ve bazı gazeteciler tarafından etik ve siyasi etkileri açısından tartışma konusu yapılmıştı.