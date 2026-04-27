Erdoğan’ın eski hukuk danışmanına dava açıldı: İki yıla kadar hapsi isteniyor

27.04.2026 23:07:00
Haber Merkezi
TCK’yi hazırlayan iki isimden biri ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç’e, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya hakaretten dava açıldı. İzzet Özgenç’in, 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında,  eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya yönelik sözleri nedeniyle dava açıldı.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgenç’in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı 12 paylaşımın, Akarca’nın “onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte” olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda Özgenç’e “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlaması yöneltildi.

Savcılık, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İzzet Özgenç, savcılığa sunduğu ifadesinde, Mehmet Akarca’yla ilgili nitelendirmelerin herhangi bir hakaret içermediğini, ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren bir fiilin varlığından söz edilemediğini, Yargıtay Başkanının görevinin yargısal değil, idari bir görev olduğunu belirtti.

 

