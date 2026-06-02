Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından 'mutlak butlan' çıkışı: 'Ortada, görevsiz mahkemenin verdiği bir karar mevcut'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından, CHP kurultayına ilişkin verilen ‘mutlak butlan’ kararına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin ‘görevsiz’ olduğuna işaret eden Özgenç’in paylaşımı şu şekilde:

“Siyasi parti organlarının seçimine ilişkin uyuşmazlıklar kural olarak seçim hukuku (298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun) hükümleri çerçevesinde çözüme bağlanır. Şayet bu seçim süreçlerinde bir suç işlenmiş ise, örneğin üyeler adına sahte oy kullanılmış ise, oy kullanan üyelere cebir veya tehdit uygulanmış ise, ortada suç işlenmiş demektir. Bu gibi durumlarda yapılacak soruşturma ve kovuşturma sonucunda mahkûmiyet hükümleri kurulmuş ise ve bu suç olguları yapılan seçimin sonucunu etkileyebilecek mahiyet taşıdığı takdirde, yine seçim hukuku (298 sayılı Kanun) hükümlerine istinaden seçimin yenilenmesine karar verilebilir.

Bu durumların hiçbiri, bir asliye hukuk mahkemesinin görev alanına giren hususlar değildir. Ortada, görevsiz mahkemenin verdiği bir karar mevcuttur. Bu kararla ilgili kanun yollarının bir an önce işletilip sonuçlanmasını sağlamak gerekir.”