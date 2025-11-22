Erdoğan'ın G-20 konuşmasında ilginç anlar: Mehmet Şimşek birden devreye girdi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Dünyadaki eşitsizlik ve yoksulluğa dikkat çeken Erdoğan, "Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Bu yardımlarla hedeflenen mevzilere ulaşmak imkansızdır. Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü bir biçimde değişmiştir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

Uluslararası ticaret kurallarının güçlendirilmesini mühim görüyorum. Düşük gelirli ülkeler borç yeniden yapılandırma döneminde adil bir yaklaşımını destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum."

Erdoğan’ın konuşmasının sırasında yanına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Erdoğan'ın kulağına eğilip kısık bir sesle “İngilizce çeviri yok efendim” diyerek uyarıda bulunması dikkat çekti.

Şimşek’in uyarısı sonrası Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın verdiği tepki de kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.