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Erdoğan'ın konuşması sonrası, CHP'li Yavuzyılmaz'dan sert yorum: 'Omurgasız siyaset tarzı çok mide bulandırıcı'

Erdoğan'ın konuşması sonrası, CHP'li Yavuzyılmaz'dan sert yorum: 'Omurgasız siyaset tarzı çok mide bulandırıcı'

12.07.2025 17:21:00
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Haber Merkezi
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Erdoğan'ın konuşması sonrası, CHP'li Yavuzyılmaz'dan sert yorum: 'Omurgasız siyaset tarzı çok mide bulandırıcı'

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü "Kızılcahamam" konuşması sonrası, "Omurgasız siyaset tarzı çok mide bulandırıcı" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütü PKK'nin silah bırakma sürecinin başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kızılcahamam’da sürece ilişkin mesajlar verdi.

"Bugün yeni bir sayfa açılmıştır" diyen Erdoğan, Meclis'te komisyon kurulacağını ifade ederek "Sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız" dedi.

AKP-MHP-DEM ÜÇLÜSÜ

"Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hiç kimseyi incitmeden, sürecin hassasiyetine uygun, işin süratle nihayetlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ: MİDE BULANDIRICI

Erdoğan'ın 'tarihi' olması beklenen konuşmasına CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’dan geldi.

Kişisel X hesabından bir paylaşım yapan Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin iktidarda biraz daha kalmak için uyguladığı ‘omurgasız siyaset tarzı’ çok mide bulandırıcı” dedi.

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