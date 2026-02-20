Erdoğan’ın ‘öğrencisiz’ Boğaziçi ziyareti sonrası Özgür Özel, gençlerin özgürlüğüne destek verdi: Yasak yok umut var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret etti. Uzun zamandır kayyım rektör uygulamaları ve akademik baskılarla hedef alınan üniversiteye giden Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve milletvekilleri eşlik etti. Özel’in gelişi öncesi çok sayıda polis ekibi üniversite çevresine konuşlandırılırken basın mensuplarının üniversite kampüsüne girişine izin verilmedi. Dün öğle saatlerinde üniversiteye gelen Özel ilk olarak, Boğaziçili akademisyenlerin 2021 yılında başlattığı kayyım rektörlere karşı sırt dönme eyleminin 1261. nöbetine katıldı. “Özerk, özgür, demokratik üniversite yazılı” bir döviz tutarak nöbet sırasında akademisyenlere destek olan Özel, daha sonra üniversite kampüsünde öğrencilerle büyük bir forum gerçekleştirdi. Özel, ziyaretinin son bölümünde ise yurt ve kulüp odası olarak kullanılan ancak rektörlük kararıyla derslik yapılmak üzere geçtiğimiz günlerde polis baskınıyla boşaltılan Hamlin Hall binasını ziyaret etti. Burada Boğaziçi Müzik Kulübü’nün canlı müzik performansını dinleyen Özel, daha sonra açıklama yapmak için üniversite kampüsünün girişine gitti.

‘İŞGALİN FOTOĞRAFI’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı ziyareti öncesi üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin okuldan uzaklaştırılmasını ve kampüste alınan yoğun güvenlik önlemlerini eleştiren Özel, “Bir üniversiteye gelmenin bir adabı var. Buraya rıza gösterilerek girebilecek ve buradaki öğrencilerle sohbet edebilecek, sorularını yanıtlayacak, varsa eleştirilerini dinleyecek bir cumhurbaşkanı olamadı Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Özel, okul çıkışı yaptığı açıklamalarda “Neden korkuyor Erdoğan? Protesto edilecekmiş. E protesto edilecek şeyler yapmayaydın ya...” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Özel, Erdoğan’ın Boğaziçi’nde çektirdiği fotoğraftaki öğrencilerin Boğaziçi öğrencisi olmamalarına ilişkin ise “İşgalin fotoğrafı!” yorumunu yaptı.

Açıklamasında, üniversiteye yönelik baskılara da dikkat çeken Özel, “Erdoğan Boğaziçi’ne saldırarak Boğaziçi’ni dünya sıralamasında 60 sıra kadar gerilettirecek yanlışları yaptı. Kaybettikleri Üsküdar Belediyesi’nden 600 belediye çalışanı üniversitede personel olarak işe alındı, paraşütle 120 tane öğretim görevlisi getirildi” diye konuştu.

‘KATARLILARI MI İSTİYORLAR’

Öğrencilerin yurt sorununa dikkati çeken Özel, şunları dedi: “Anlaşılan burada artık Boğaziçili istemiyorlar. Bir karar vermiş olabilirler. Burada Katarlıları istiyor olabilirler. Birleşik Arap Emirlikleri’ne söz vermiş olabilirler” dedi.

Önümüzdeki seçimlerin önemine işaret eden Özel, “Otokrasi mi, demokrasi mi... Mesela ‘Boğaziçi Üniversitesi devam mı etsin, yoksa Katarlıların bir sarayı mı olsun’ diye oy kullanılacak.”