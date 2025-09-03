Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan’ın toplantısında dikkat çeken kare

3.09.2025 10:39:00
Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AKP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Erdoğan'a yakın oturması dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kadın Kolları Başkanı ve kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kabulde CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Çerçioğlu’nun Erdoğan’a yakın oturması ise dikkat çekti.

