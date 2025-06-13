Erdoğan'ın yardımcısından İsrail'in İran'a saldırısına tepki: Uluslararası kurumlara dikkat çeken çağrı!

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için İran'ın birçok kentinde farklı noktaları vurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" İran'a saldırıların süreceğini söylerken İran'dan peş peşe "sert karşılık vereceğiz" mesajları geliyor.

SARAY'DAN 'KINAMA'

Saldırıya tepki yağarken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz.

Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."