Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede Herzog, Erdoğan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
İki lider karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.
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