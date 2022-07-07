İsrail, Türkiye'ye ticari uçuşları yeniden başlatmayı planladığını açıkladı
İsrail ve Türkiye arasında imzalanacak havacılık anlaşması açıklamasının ardından İsrailli havayolu El Al İstanbul uçuşlarını yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.
İsrail Ulaştırma Bakanlığı, bugün imzalanacak havacılık anlaşması kapsamında İsrail ile Türkiye'nin ikili havayolu trafiğini artıracağını açıkladı.
Açıklamada, "Anlaşma kapsamında İsrail havayolu şirketleri Türkiye'deki birçok istikamete, Türk havayolu şirketleri de İsrail'e uçuşlar başlatacak" denildi.
Anlaşma, iki ülke arasında 1951'den beri ilk imzalanan havacılık mutabakatı olacak.
Söz konusu gelişmenin ardından İsrailli havayolu El Al yaptığı açıklamada,İstanbul'a ticari uçuşları yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.
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