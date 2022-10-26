Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
İsveç Başbakanlık Ofisi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı telefon görüşmesi oldu. En yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatı uygulayacak."
Cumhurbaşkanlığı'ndan ise "Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesinde, kendisini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'a, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı" açıklaması yapıldı.
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