İsveç'te trafiği kesen iklim aktivistlerine 4 ay hapis cezası

24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:14

Solna Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, 12 aktivistin sabotaj ve kanuna karşı gelmekten 4 ay hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin daha önceden suç kayıtları olmadığından 9'unun hapis cezasının ertelendiği, 3'ünün de şartlı denetimle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 2 kişiye de 3 bin 500 kron para cezası verildiği vurgulandı.

Stockholm'ün Solna ilçesinde 29 Ağustos'ta çevreci aktivistler, Karolinska Hastanesi önünde otoyolu kesmişti. İki saat süren eylemde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş, içinde hasta bulunan ambulans da saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Polisin aktivistlere müdahalesiyle trafik açılmıştı.