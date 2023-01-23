Erdoğan Kabine sonrası seçim için tarih verdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 19:44

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 19:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilindiği gibi seçim tarihi 18 Haziran'dı. Ancak tarihi, hem Kurban Bayramı arifesine, Hac dönemine hem sınav takvimine hem de ilk ve orta öğretim tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Milletin talebini karşılama yanında, milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz.





14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasa'da belirtilen usullere mütenasip şekilde, ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz.





Bu tarih güncellemesini, Anayasa'ya göre 5'te 3 çoğunlukla Meclis yaparsa, memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp, süreci başlatacağız.

"CUMHURIYETIN ILK ASRINDA YAPILAN HER ŞEYI BUNDAN SONRAKININ BIR GIRIZGAHI OLARAK KABUL EDIYORUZ"

Bu seçim yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacak. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz.

"ÜLKEMIZIN SADECE 20 YILDA NASIL ASIRLIK KAZANIMLAR SAĞLADIĞINI HEP BIRLIKTE YAŞADIK VE GÖRDÜK"