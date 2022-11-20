Erdoğan Katar'da Abdulfettah es Sisi ile buluştu

20 Kasım 2022 Pazar, 19:00

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken bugün Katar’da dikkat çeken bir görüşme yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

NEREDEN NEREYE: ‘KATİL, DİYE SESLENİYORDU, EL SIKIŞTI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

"BÖYLE BİRİYLE ASLA GÖRÜŞMEM" DİYORDU

Erdoğan, Mısır'la ilgili soru karşısında Erdoğan, zaman zaman Sisi'yle neden görüşmediği yönünde sorular geldiğini belirterek şöyle sert eleştirilerde bulunmuştu:

Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!

Sisi hakkında Erdoğan ayrıca “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZKAN: BUNCA ŞEHİT NİYE VERDİK ERDOĞAN?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, dikkat çeken görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Özkan, Erdoğan'ın "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir" sözlerini hatırlatarak "Katil ilan ettiği Sisi ile görüştü. Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan?" sorumunda bulundu.

Erdoğan "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir." diyerek katil ilan ettiği Sisi ile görüştü.



Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan? pic.twitter.com/tn9LxWiZU9 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 20, 2022

ERDOĞAN RABİA VURGUSU YAPIYORDU AMA...

Haziran 2012'de Cumhurbaşkanı olan Mursi, Müslüman Kardeşler'in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin lideriydi. Cumhurbaşkanı seçilmesinden birkaç ay sonra, Eylül 2012'de Mursi, AKP kongresi için Ankara'daydı. Kongre'de yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, konuşma için "Kardeşliğimizin bir nişanesi" demişti. İki ülke arasında ticari anlaşmalar imzalanmıştı.

Temmuz 2013'te Abdulfettah Sisi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle darbe yaparak Mursi'yi devirerek başa geçmişti. Darbe karşıtı eylemlere sert şekilde müdahale eden güvenlik güçleri, çoğu Müslüman Kardeşler destekçisi çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açmıştı.

Erdoğan, darbeyi kınayarak "Mısır'da verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledildi" demişti. Sisi de Türkiye ile Mısır arasında yapılan anlaşmaların süresini uzatmayacağını duyurmuştu.

Erdoğan, ardından Arapça 'dört' anlamına gelen Rabia Meydanı'nı anmak için kullandığı el işaretini meydanlarda selamlama olarak kullanmaya başlamıştı.

2017'de yaptığı bir konuşmada ise "Rabia işaretini hâlâ bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" açıklaması yaptı. Ardından, Türkiye-Mısır ilişkileri 2014 yılından sonra kopmuştu.