Erdoğan: Kendini bilmezler temizlenecek

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Önder İmam Hatipler Derneği tarafından Kocaeli’de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu. Erdoğan, 30 Ağustos Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıçlarını kaldırıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan genç teğmenleri hedef aldı.

Erdoğan, “Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar, hepsi şu anda yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Üniversitemizle Kara Kuvvetleri’yle görüşmelerimizi yaptık. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz. Bakıyorsun üç tane birinci olan kızımız var ve bu kızlarımızdan birisinin ismi İkra. Fakat tabii bu oyuna nasıl gelindi?” dedi.

‘24 YILDIR OKUNUYOR’

Erdoğan’ın sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, “Ant ilk olarak 1995 yılında bir teğmenin mezuniyet konuşması yaparken kendi yazdığı metni okumasıyla başlıyor. Bu metin çok beğenildiğinden 1996’dan itibaren resmi olarak okunuyor. Metin sadece harp okullarının kapalı olduğu 2016-2020 yılında okunmuyor. 2021 ve 2022’de okunmaya devam ediyor. 2023’te bu metin resmi törenden kaldırılıyor. 2023’te yine okunuyor. Yani 24 yıldır hiç suç unsuru bulunmamış. Bu sürede hiçbir cumhurbaşkanı ve başbakan gocunmamış” dedi. “Sayın cumhurbaşkanı sizin huzurunuzda tam 15 yıl boyunca bu yemin edilmiş. TRT arşivinde kaydı var. Bu yeminin ardından sizin de alkışladığınız görüntüler var. Hal buyken ne oldu da alkışladığınız çocuklar size kılıç çeker oldu?” diye seslenen Üçok, “Erdoğan, Atatürk düşmanlarının ve FETÖ’cülerin yapmış olduğu sekiz günlük provokasyonuna uyarak böylesine vicdana, hukuka ve bu milletin tevcihine aykırı bir konuşma yapmıştır. Buna benzer bir söylemle TSK’den 10 yıl önce en önemli subay ve albaylar ihraç edildi. Hiç mi ders almadık? FETÖ’cüler yapmıştı bunu.”

‘SUÇ DEĞİL’

Erdoğan’ın, “Temizleyeceğiz” sözünün hukuki bir geçerliliğinin olmadığını da belirten Üçok, “Hangi kanunda ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demek, ‘Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için öleceğiz’ demek suç sayılıyor? Böyle bir suç yok. Bu teğmenlerin ihracını gerektirecek bir yasal düzenleme de yok. Böyle bir karar ancak vicdana aykırı, kötücül bir siyasi eylem olur” diye konuştu.

‘MİLLET UNUTMAZ’



CHP lideri Özgür Özel Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar” diyen Özel, “Ebedi Başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkan teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin” ifadelerini kullandı.