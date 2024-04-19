Erdoğan ‘Kent Lokantası’na inanmadı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:04

AKP MKYK önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre yerel seçimler sonrasında kurmaylarına “kibir” uyarısını yapan Erdoğan, partide “değişim” olabileceğinin bir kez daha sinyalini verdi. Seçim yenilgisinin üzerinde duracaklarını ve halkın talep ve isteklerine kulak vereceklerinin altını çizen Erdoğan’ın, kurmaylarına, “Bayrak değişimi olacak. Gerekli değişim olacak” dediği de kaydedildi. Ancak kulislerde Erdoğan’ın partisinde değişimi “birden yapmayacağı, kurultay ile gerçekleştireceği” de kaydediliyor. AKP’de kurultayın ekim ayı sonu gibi toplanacağı, mayıs ayında yapılacak MKYK toplantısında ise kurultay kararı alınacağı kaydedilirken, bu süre içinde seçim yenilgisine ilişkin çalışmaların da tamamlanacağı ifade ediliyor.

'MARİFETMİŞ GİBİ ANLATIYOR' DEMİŞTİ

AKP MKYK’de, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul genelinde kurduğu “Kent Lokantaları” tartışmasının da yaşandığı ifade ediliyor. Bir MKYK üyesinin, İstanbul’da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un, “Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar” dediği “Kent Lokantaları” olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “kızdığı” ve “Kent Lokantası’yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?” tepkisini gösterdiği kaydedildi.

'FİYATLARI DENETLEYİN' TALİMATI

Öte yandan Erdoğan’ın MKYK’de bir kez daha seçim yenilgisinin en önemli nedeninin “yüksek enflasyon” olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü ekonomi politikasının devam edeceğini belirten Erdoğan’ın kurmaylarından, “çıkar amaçlı fiyat artıran marketlerle ilgili de çalışma yürütülmesi” talimatını verdiği kaydedildi.